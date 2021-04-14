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Вкладчики Ощадбанка могут потерять 100%-ную гарантию от государства

14 апреля, 13:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Государственную компенсацию на случай банкротства банка собираются ограничить до 200 тыс. гривен. Такое возмещение гарантирует ФГВФЛ

Государственную гарантию на полный размер вкладов в Ощабанке собираются отменить. Госбанк планируют сделать участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как в других финучреждениях.

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Такое решение поддержал Кабинет министров, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь предложение отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

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Напомним, ранее украинские власти предлагали увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч гривен. Однако Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал поднял планку только до 300 тысяч гривен.

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Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк настаивают на том, что все украинские банки должны быть участниками Фонда гарантирования вкладов. О том, чтобы сделать Ощадбанк членом ФГВФЛ говорили еще с 2018 года.

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