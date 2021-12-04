Придомовой обман? Кто на самом деле должен платить за территорию возле многоэтажки

Придомовая территория: за что платят такие средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Нередко именно по незнанию своих прав, жители многоквартирных домов сталкиваются с беззаконием. Связано оно большей частью с придомовой территорией.
Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказал экономический экспертБорис Кушнирук, а также дал ответы на другие актуальные вопросы.
Что входит в придомовую территорию:
- территория под жилым домом (жилыми домами);
- проезды и тротуары;
- озелененные территории;
- игровые площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- площадки для отдыха взрослого населения;
- площадки для занятий физической культурой;
- площадки для временного хранения автомобилей;
- площадки для хозяйственных целей;
- площадки для выгулки собак;
- другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией домов и других объектов.
Правовое урегулирование
В настоящее время правовое урегулирование вопроса использования земли под многоквартирными жилыми домами осуществляется в соответствии с Конституцией Украины, Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины.
А также с Законами Украины "О землеустройстве", "Об аренде земли", "Об основах градостроительства", "О регулировании градостроительной деятельности", "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" и постановлением Кабинета Министров Украины от 11.10.2002 № 1521 "О реализации Закона Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".
Кто может иметь право собственности на придомовую территорию:
- государство (на земле государственной собственности),
- территориальные общины (на земле коммунальной собственности),
- объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Права совладельцев дома на территорию вокруг него
Как сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук, одновременно с правом собственности на квартиру в жилом доме, его владельцы автоматически приобретают право на землю под ним и на придомовую территорию.
Эксперт отметил, что без права пользования придомовой территорией не может существовать и право владения жильем. Однако это никак не урегулировано законодательством: четкие границы для каждого отдельно не определены, а придомовая территория является общей для всех собственников квартир жилого дома.
Поэтому совладельцы дома могут самостоятельно определять судьбу придомовой территории: использовать ее как детскую площадку, осуществлять благоустройство или для парковки собственных автомобилей.
Но для этого необходимо объединить усилия:
- создать ОСМД,
- получить земельный участок коммунальной собственности в аренду,
- договориться об общих правилах пользования такой территорией.
Почему так важно объединиться?
По опыту опрошенных жильцов многоквартирных домов, можно смело сказать: искусный глава ОСМД способен творить чудеса. Он и с расположенными на первом этаже ресторанами решит вопрос, особенно когда те шумные и закрываются в полночь, и с ежедневным вывозом мусора, и с нехваткой паркомест, и с обустройством территории вокруг, и посягательством посторонних людей на нее.
"Когда существует объединение совладельцев, тогда у них есть возможность совместно защищать права, и оно выступает представителем интересов всех жильцов дома. Если же нет, то отдельный человек может жаловаться куда угодно, писать письма властям и т. д., но ничего не поможет. Такие вопросы не урегулированы", — говорит эксперт по экономике Борис Кушнирук.
Однако, по его словам, существует одна преграда: власть не заинтересована передавать эту территорию в собственность ОСМД, ей это невыгодно. Ведь чтобы "впихнуть" какой-то дом рядом, обустроить платные паркоместа и т. д., им нужно разрешение от объединения совладельцев. Когда же объединения нет, незаконность действий доказать крайне сложно.
Платные паркоместа на придомовой территории
Как пишет юрист Роман Титикало в своем онлайн блоге, обычно застройщики не соблюдают требования по расчету мест для хранения авто (зависящих от количества квартир в доме и местоположении). Это очень усложняет жизнь жителям новостроек.
Юрист упоминает ситуацию в ЖК "Чайка", когда его жители вынуждены ежемесячно платить дополнительные средства за парковку своего автомобиля. Однако платы за парковку в собственном дворе законодательством не предусмотрены.
Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", совладельцы сами решают, как использовать прилегающую к дому территорию. Застройщик такого права не имеет.
"Привлечение застройщиками предпринимателей для сбора средств за паркоместа — это скрытая незаконная схема получения доходов. Такая ситуация возникает из-за злоупотребления монопольным положением. Чтобы защитить свои права, нужно вызвать правоохранительные органы, привлечь местные власти и обращаться с исками в суд", – отмечает Роман Титикало в блоге.
За что еще платим деньги
Эксперт по экономике Борис Кушнирук отмечает, что когда существуют объединение совладельцев, платить за содержание и благоустройство территории — это нормальная практика.
Вы ведь сами решаете, что именно хотите созерцать из окна: парковку или детскую площадку, или желаете защитить себя высоким забором от нежелательных гостей на автомобилях и т. д.
"Сумма за содержание территории незначительна. Ее разбивают на количество квартир. Это получается пара десятков гривен в месяц", — отметил эксперт.
Раньше "Сегодня" писал о стремительном росте цен на квартиры в Киеве. Эксперт спрогнозировал, что меньше людей смогут себе их позволить.
А также узнавал, сколько стоит самая дорогая квартира в столице.