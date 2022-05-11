Приближаются к европейским: какие цены на топливо на украинских заправках

Сравниваем цены на бензин и дизель в Украине, ЕС и США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с нефтью и нефтепродуктами в мире меняется не по дням, а по часам. В условиях дефицита топлива в Украине, стремительно растут и цены.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, за сколько сбывают топливо на украинских АЗС 11 мая, и сравнить цены с предложением в ЕС и США.

Реклама

Цены в Украине

По данным AutoRia, на украинских заправках 11 мая снова появился бензин А-95+. Купить его можно только в сети OKKO по цене 39,56 грн/л.

Обычный А-95 можно купить в разных сетях по средней цене 37,72 грн/л. Самая дешевая заявленная стоимость – 37,5 грн/л. В целом, АЗС удерживают эту позицию от 7 мая.

Бензин А-92 сбывают, в среднем, по 37,07 грн/л. Цена на рынке подскочила на 36 коп.

Реклама

На 58 коп. выросла средняя цена на дизельное топливо. Литр продают по 43,33 грн. Самые дешевые предложения стартуют от 42,5 грн/л, а иногда его реализуют по 50,5 грн/л. На некоторых заправках стоимость поднялась почти на 2 грн за сутки.

Автогаз появился в нескольких сетях, средняя цена составляет 32,61 грн/л. Благодаря тому, что на одной из АЗС газ сбывают по 31,5 грн/л, средний показатель на рынке снизился на 43 коп.

Цены на топливо в Украине 11 мая / Фото: auto.ria.com

Реклама

Цены на топливо в ЕС

По информации ресурса Fuelo, в странах Европы также дорожают разные виды топлива. По состоянию на 11 мая в Болгарии А-95 продают по 3,04 лева/л (49,54 грн). Бензин А-100 сбывают по 3,4 лева/л (55,41 грн), дизель можно купить по 3,23 лева/л (52,64 грн), а премиальный дизель – по 3,57 лева/л (58,18 грн).

Сжиженный нефтяной газ (LPG) сбывают по 1,61 лева/л (26,24 грн), а сжиженный природный газ (CNG) – по 3,49 лева/л (56,87 грн). В среднем на болгарском рынке топливо подорожало на 0,1-0,4 лева/л, или на 65 коп.

В Германии заметно удешевление разных видов топлива. Теперь А-95 оценивают по 2,08 евро/л (66,23 грн.). Бензин А-98 продают по 2,18 евро/л (69,41 грн), дизель – по 2,02 евро/л (64,32 грн), а премиальный дизель – за 2,23 евро/л (71 грн). Сжиженный нефтяной газ можно купить по 1,13 евро/л (35,98 грн), сжиженный природный газ – по 1,14 евро/л (36,30 грн). В среднем на немецком рынке литр топлива теперь сбывают на 64 коп. дешевле.

Неоднозначная ситуация в Польше, где подорожал бензин А-95 до 6,75 злотого/л (45,95 грн). Литр А-92 продают по 7,22 злотого/л (49,15 грн). В то же время дизель и премиальный дизель немного подешевели – до 7,41 злотого/л (50,44 грн) и 7,45 злотого/л (50,71 грн) соответственно. LPG продают по 3,75 злотого/л (25,53 грн), а CNG удерживает отметку на уровне 1,66 злотого/л (11,3 грн).

Прыгают цены на горючее и в Чехии. Немного подорожал А-95 – до 43,74 кроны/л (54,82 грн), дизель – до 46,33 кроны/л (58,06 грн), премиальный дизель – до 46,11 кроны/л (57,79 грн). Подешевел бензин А-98 – до 45,94 кроны/л (57,58 грн) и LPG – до 20,58 кроны/л (25,79 грн). CNG держится на уровне 32,02 кроны/л (40,13 грн).

Цены на топливо в США

В Соединенных Штатах Америки также немного подорожал бензин, если верить данным с сайта Gasprices. Галон (3,78 литра) Regular (аналог А-92) по состоянию на 11 мая стоит 4,4 доллара (133,02 грн), Mid-Grade (аналог А-95) – 4,75 доллара (143,60 грн), Premium (аналог А-98) – 5,03 доллара (152,07 грн). То есть, в среднем, литр бензина можно приобрести за 35,18-40,23 грн, в зависимости от вида.

Дизель на американских заправках сбывают по 5,55 доллара за галлон (167,79 грн). Соответственно, литр стоит 44,38 грн. На рынке США есть также этанольная смесь E85, которую реализуют по 3,81 доллара за галлон (115,18 грн.), или по 30,47 грн за литр.

В среднем стоимость топлива в США выросла за сутки на 2-3 цента (0,6-0,91 грн). За месяц цены на бензин подскочили на 20–30 центов (6–9 грн).

Ранее "Сегодня" писали, что мошенники начали наживаться на дефиците топлива в Украине и объясняли, каких главных схем следует избегать водителям. В Офисе Президента убеждают, что в ближайшее время ситуация улучшится, потому что импорт бензина и сжиженного газа увеличили в пять раз.