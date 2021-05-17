Премиального не касается – в Кабмине разъяснили ограничения торговой надбавки на бензин

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Ограничение торговой надбавки на бензин и дизтопливо касается только марок социально значимого топлива – А-92 и А-95. Имеется в виду только "классический" вариант, а не "премиальное" топливо. Об этом говорится на сайте Минэкономики.

"Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включают определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее", - говорится в заявлении.

Что произошло?

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14 мая Кабинет министров установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива и бензина – не выше 7 грн и 5 грн за литр соответственно. Такое госрегулирование в правительстве назвали вынужденной и временной мерой на период карантина и ответом на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях.

Розничная цена бензина марки А-95 не должна превышать 30 грн/л, и с ним произошла самая большая путанница, поскольку спектр бензинов А-95 очень широкий, их качество улучшают различными присадками. И добавляют к названию слова: "нано", "евро", "плюс", "евро плюс" и т. д. Поскольку все это варианты бензина А-95, то АЗС посчитали, что и на них распространяются ограничения, как и на А-95 "классик".

15 мая крупные сети АЗС WOG, ОККО, SOCAR, KLO заявили, что приостановят продажу премиум-топлива, поскольку в такой ситуации его продажа приведет к убыткам.