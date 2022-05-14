Правила выхода на пенсию изменили – кто из украинцев может сделать это раньше

Украинцам разрешили досрочно выходить на пенсию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине изменятся правила досрочного выхода на пенсию для некоторых граждан.

Это предполагает закон "О внесении изменения в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства", который только вступил в силу.

Реклама

По словам нардепов, этот документ должен восстановить справедливость в пенсионных вопросах.

Итак, украинцам дали право выйти на пенсию досрочно, а именно – за полтора года до достижения пенсионного возраста и при наличии полного страхового стажа, в случае расторжения трудового контракта в связи с сокращением штата или ликвидацией компании.

Чтобы это сделать, сотрудник должен стать на учет госслужбы занятости и если ему не найдут подходящую работу или работник не будет отвечать занимаемой должности по состоянию здоровья – на пенсию можно выйти раньше.

Реклама

Досрочная пенсия для родителей

Еще одно нововведение – это возможность досрочного выхода на пенсию для матерей и отцов многодетных семей, а также тех, кто на иждивении имеет детей с редкими тяжелыми заболеваниями, не имеющими установленной инвалидности.

А также тех женщин, которые родили пятеро и больше детей и воспитали их до шестилетнего возраста, воспитывающих ребенка с инвалидностью (после 50 лет и при наличии 15-летнего стажа).

Если речь идет об отце, то право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют мужчины, воспитывающие самостоятельно пятерых или более детей, или детей с инвалидностью (по достижению 55-летнего возраста и наличию 20 лет страхового стажа).

Реклама

"Сегодня" ранее писали, каким украинцам по-новому начнут начислять пенсии, и рассказывали, кто получит выплаты на 1,5 тыс. грн больше.