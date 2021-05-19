Правила выдачи субсидий снова перепишут – кому станет проще получить помощь

Правила предоставления субсидий снова обновят / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины изменит обновленные с 1 мая правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:

вернут автоматическое переназначение уже оформленных выплат;

увеличат до 100 тыс. грн предельный размер депозита, с которым можно будет получить помощь (было 50 тыс. грн);

изменят правила учета жилой недвижимости – можно будет иметь больше одного объекта в собственности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Такое решение в Кабмине приняли после анализа работы новых правил за первые 19 дней мая.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначаться не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Точно так же, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы увеличиваем размер депозита, который влияет на то, будет ли получена субсидия. Также претендовать на субсидию можно, имея на депозите до 100 тыс. гривен. Это тоже не будет препятствием, например, для пенсионеров, владеющих накоплениями, которые они совершали в течение трудовой жизни", – сказал Шмыгаль.

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Он уточнил, что до мая субсидии в Украине получали почти 3 млн домохозяйств и зварил, что новые правила верификации коснутся только нескольких процентов от этого числа.

"Это преимущественно люди, у которых есть существенные теневые доходы... Дела о назначении субсидий, которые в отдельных случаях раньше рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы соцзащиты населения на местах. Это позволит втрое сократить сроки рассмотрения заявлений", – добавил премьер.

Напомним, по действующим правилам все получатели субсидий с 1 мая должны заново подать заявления на получение помощи. На это отвели несколько месяцев, но народный депутат Алексей Кучеренко предупредил: документы лучше подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

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