Для украинцев снова взлетели цены на продукты: сколько придется платить в ноябре

Снижение цен на продукты украинцам в ближайшее время "не светит" / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев за 2021 год на 11% выросли цены на продукты питания. На них повлиял не только коронавирус и локдаун, но и энергетический кризис.

Об этом сообщает GSM info.

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Что подорожает?

Эксперты прогнозируют повышение цен на подсолнечное масло. Сейчас оно стоит 80 грн/литр. Таким образом за год цена выросла на 70%. А в ноябре продукт подорожает еще на 2–3%.

Сахар с начала 2021 года подорожал вдвое. А в ноябре данный продукт может перейти предел в 26 грн.

В то же время стабильной останется цена на овощи борщового набора. Картофель и свеклу будут продавать по 13 грн, капусту по 8 грн, а лук – по 10-11 грн.

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А цены на яблоки уже упали на 12% и дальше будут падать. Сейчас в среднем просят за них 9,5 грн/кг.

Почему растут цены?

Цены на продукцию зависят от стоимости энергоносителей. Например, для выпечки требуется газ, чтобы работали печи и духовки. Также газ нужен для просушки зерна, из которого и производят муку.

Таким образом, только за последний год цена хлеба увеличилась на 18%, а тортов – вообще на 80%.

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Стоимость мяса также зависит от энергоресурсов. Из-за нехватки кормов уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы. Свинина за последний год прибавила в цене 4%, курятина подорожала на 6%, а говядина – на 12%. Подорожали и продукты животного происхождения, молоко и яйца на 1% и 8% соответственно.

Из-за сезонности подорожали овощи. Зимой в цену на них будет заложен энергетический фактор – чтобы обогреть теплицы нужно немало электричества и газа.

Цены на мясо

Покупатели говорят, что испытывают подорожание и переходят на дешевоее мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в несколько месяцев.

За килограмм говядины продавцы просят в среднем от 172 грн., за свинину – от 124 грн., куриное филе в среднем продают за 142 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.