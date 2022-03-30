Потерю жилья будут компенсировать не только деньгами – какие условия создали для украинцев

Украинцам будут давать компенсацию за поврежденное имущество / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам государство будет возмещать ущерб за поврежденное или потерянное во время войны жилье. Деньги будут выдавать тем украинцам, которые подадут заявку в "Дії" или в ЦНАПы.

Государство разрабатывает еще один вариант – предоставление жилой площади. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Что предусмотрено новым законопроектом

В законопроекте №7198 говорится, что вместо средств людям будут предоставлять жилую площадь с ограничением до 150 м кв.

Кроме того, человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. Если, например, человек потерял жилье в Харькове, то он сможет выбрать квартиру с такими же характеристиками, как были в его доме, в любом другом городе.

"Люди, потерявшие свое жилье, дома которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение "Дія". Они будут иметь право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины", – написала Шуляк.

Таким образом, государство уже сейчас сможет рассчитывать убытки и просчитывать расходы на восстановление жилья. По словам Шуляк, речь идет о сотнях миллиардов гривен.

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Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Ранее "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

частный дом (усадебный, дачный или садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Также мы рассказывали, что для получения 6500 гривен поддержки от государства следует поспешить с подачей заявления, а также объясняли, как защитить себя, если работодатель заставляет уходить в отпуск за свой счет.