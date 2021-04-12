Пострадали тысячи. Должников в Украине за один день лишают доступа ко всем счетам

Оказывается, арестовать все счета должника в Украине можно буквально в один клик – и банк переведет ваши деньги истцу. Это позволяет делать система автоматизированного ареста счетов, к которой уже присоединились семь крупнейших банков Украины. А вот практика блокировки финансовых операций должников только после постановления суда или по требованию исполнительной службы, наоборот, вымирает.

В Минюсте напоминают: до конца 2021 года все финучреждения обязаны войти в новую систему. А это значит, что всем должникам будет грозить автоматический арест счетов. Тем временем тысячи украинцев уже столкнулись с практикой ареста имущества и счетов. Можно ли выпутаться из передряги, узнавала корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж.

В Министерстве юстиции уверены: новая система – это большой прогресс. Ведь раньше заемщики прятались от кредиторов, водители-нарушители – от штрафов, а безответственные родители – от алиментов. В целом выполнялось лишь немногим больше трети всех судебных решений.

"Когда человек получает решение суда, он должен быть уверен, что оно исполнится со значительной вероятностью. А не так, что за должником нужно будет банально бегать", – сказал замминистра юстиции Андрей Гайченко.

Банкир Руслан Спивак объяснил, как работает старая система. Сначала банк получает запрос о том, есть ли у конкретного должника счета в этом финучреждении. Если есть, то отправляется новый запрос – в нем просят на основании решения суда или исполнителей заблокировать указанный счет.

С новыми правилами все будет намного быстрее. Банк, который присоединился к автоматизированной системе, в течение часа предоставит информацию о счетах должника. А дальше моментально заблокирует средства по требованию исполнителя.

Что на практике?

"Сегодня" уже получили десятки писем от людей, чьи счета арестованы. Среди них больше всего клиентов микрофинансовых организаций. Такие МФО известны своими методами – заоблачными ставками, сокрытием условий кредитования, шантажем, угрозами и ночными звонками коллекторов. В суде такие дела часто разваливаются. Поэтому кредитным организация пришлось искать лазейку. И они ее нашли.

"Микрофинансовая организация обращается к частному нотариусу, тот вносит решение, а частный исполнитель открывает исполнительное производство. Сейчас пошла волна, когда начинают блокировать и пенсионные, и социальные счета, и счета для детских выплат", – рассказала модератор группы помощи должникам МФО Татьяна Курмашова.

Хотя блокировать пенсионные и другие социальные счета никто не имеет права. Это подтвердил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко:

"В каждом постановлении, на бланке, который нельзя изменить, указано, что арестовываются средства, кроме социально защищенных: пенсионных и так далее. Обязанность идентифицировать счета возлагается на банки".

У должника Алексея сейчас арестовано все имущество, включая квартиру. А баланс на зарплатной карте – минус 1,7 млн гривен. Все средства были заблокированы в один день. В 2007 году мужчина взял 150 тыс. долларов в кредит под залог квартиры. Пятую часть честно выплатил, а потом произошел обвал гривни.

Андрей договорился с банком об отсрочке, но банк продал долг другому финучреждению. И оказалось, что стоимость кредита полностью изменилась. Мало того, второй кредитор дописал еще один валютный кредит – тоже на 150 тыс. долларов. Теперь мужчина судится. Квартиру пока не взыскали из-за моратория, но он заканчивает действовать в апреле. Поэтому перспективы призрачные.

А история Светланы вообще не поддается пониманию. Женщина приобрела авто в долларовый кредит, но погасить всю сумму не смогла. Банк забрал автомобиль, и Светлана думала, что это конец истории. Но через пять лет (!) оказалось, что долг выкупила коллекторская компания. Она выставила Светлане счет за весь этот период – с процентами и пеней. А все потому что нотариус выдал документ, а частный исполнитель наложил арест.

"От мужа они потребовали 400 тыс. гривен, от меня как от поручителя 300 тыс. гривен. Они все арестовали – все счета, дом, все. Угрожали, звонили всем родственникам, соседям", – рассказала Светлана.

И таких мрачных историй – тысячи по всей Украине. Кредиторы, которые далеко не всегда работают в правовом поле, действуют по сговору с нерадивыми нотариусами и частными исполнителями. С упрощением ареста банковских счетов количество запросов может вырасти в десятки раз. Возможно, вместе с количеством жертв мошеннических схем.

К слову, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки, а также запрет на сбор личной информации о должнике и т.п. Возможно, это решит часть проблем должников. Но счета все равно останутся под арестом.