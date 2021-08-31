Пошаговая инструкция: как получить наследство в 2021 году быстро и без проблем

Чтобы получить наследство, нужно вовремя заявить о правах на него. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Pixabay
Украинец может получить наследство без проблем, если успеет в срок подать документы и выберет правильный порядок их подачи. Об этом рассказала руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", адвокат и медиатор Дарина Старовойтова в интервью UBR.ua
"Первоначально, что необходимо знать, так это то, что получение наследства – процесс небыстрый", – заявила она.
Способы передачи наследства:
- первый – по завещанию;
- второй – по закону.
В первом случае, если умерший человек не оставил завещания, наследство распределяется по закону в порядке очереди по степени родства:
- первые претенденты – ближайшие родственники: дети, родители, супруг или супруга;
- вторые – сестры и братья, бабушки и дедушки;
- третьи – родные дяди и тети;
- за ними идут лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;
- далее – родственники наследодателя до шестой степени родства.
Вложиться в срок
Главное – успеть заявить о своих правах на наследство в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. По законодательству, нотариусу дается полгода на поиски наследников, а также кредиторов умершего. После истечения этого срока выдается свидетельство о праве на наследство.
Итак, как получить наследство:
- Собрать полный пакет документов. Здесь необходимы оригиналы следующих документов: свидетельства о смерти; подтверждающие родственные связи с умершим; правоустанавливающие документы на недвижимость; подтверждающие наличие банковских счетов.
- Обратиться к нотариусу.
- Оценить долю в наследстве. Кредиты, займы и другие финансовые обязательства переходят наследникам вместе со всем имуществом. Если размер долгов больше или равен сумме наследства, возможен вариант отказа от наследства. Тогда нужно подать нотариусу соответствующее заявление.
- Оплатить услуги нотариуса и госпошлину.
- Получить свидетельство о праве на наследство.
Через шесть месяцев можно получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать права собственности на имущество на себя. После выдачи свидетельства оспорить его возможно будет только через суд.
Самые распространенные ошибки при получении наследства:
- Несоблюдение сроков подачи документов в течение шести месяцев;
- Неправильный порядок принятия наследства;
- Наличие судебных споров, которые препятствуют выдаче свидетельства о праве на наследство.
Напомним, минсоцполитики разработало законопроект, в котором прописали: если человек не заботился о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которое понесло государство на содержание этого дедушки или этой бабушки в доме престарелых.
Также в "Сегодня" писали, что в Украине участились аферы с квартирами умерших и еще живых одиноких людей. Мошенники присваивают жилье, перепродают и зарабатывают бешеные деньги.