Получить деньги просто: как украинцы могут оформить помощь на бизнес

Какую помощь может получить бизнес в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине во время действия военного положения предприниматели могут получить разного вида поддержку. Есть, в частности, гранты, которые выдаются под определенные условия и для определенных категорий бизнеса.

"Сегодня" рассказывают о некоторых из них и о том, как получить эти деньги.

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Поддержка ветеранского бизнеса

С июня и до конца военного положения в Украине ветераны и члены их семей, являющиеся ВПЛ (внутренне перемещенными лицами), могут подавать заявку на выплату 20 тыс. грн для ведения бизнеса. Важно, что возмещать будут именно расходы, которые были после 24 февраля 2022 года.

Этот проект реализует Украинский ветеранский фонд. Все, кто хочет подать заявку, должны соответствовать следующим трем критериям одновременно:

быть ветераном или членом семьи ветерана;

ФЛП или самозанятым лицом;

внутренне перемещенным лицом.

Мы подробно объяснили, какие документы нужны для получения такой помощи.

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Помощь ресторанному бизнесу

Такую же сумму – 20 тыс. грн – могут получить и предприниматели, являющиеся владельцами кафе или ресторанов и которые активно принимают оплату банковскими картами через терминалы ПриватБанка, или только планируют подключить эквайринг. Помощь будет оказывать ПриватБанк и Visa.

Такой проект продлится с 1 июня по 31 августа 2022 года. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплаты на сумму не менее 20 000 гривен с карт Visa ПриватБанка.

Так, ежемесячно компании будут случайным образом принимать 7 победителей.

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Гранты от Немецкого общества международного сотрудничества

На портале "Дія" сообщают, что до 22 июня предприниматели в рамках проекта Содействие экономическому участию уязвимых групп населения, включая внутренне перемещенные лица, могут получить грантовые средства по трем направлениям:

Поддержка микро- или малых предприятий в общинах, обеспечивающих трудоустройство ВПЛ. Размер гранта будет зависеть от количества лиц, которые будут трудоустроены предпринимателями в таких общинах (но не более пяти человек), начиная от 1 тыс. евро на одно трудоустроенное лицо, но не более 3 тыс. евро на пять трудоустроенных лиц. Поддержка перемещенного бизнеса с территорий, оказавшихся на временно оккупированной территории в результате военных действий (на момент подачи проектной заявки), на территории, контролируемые правительством Украины, с целью возобновления своего бизнеса. Размер гранта – до 5 тыс. евро. Поддержка бизнеса, владельцем которого является представитель социально-уязвимых групп населения или бизнеса, где трудоустроено по меньшей мере 30% лиц таких социально-уязвимых групп: лица с инвалидностью, семьи с более чем тремя детьми, одинокие родители, ветераны АТО, женщины. Размер гранта – до 5 тыс. евро.

Гранты будут преимущественно выдавать для бизнеса в следующих сферах:

продовольственная безопасность;

безопасность сельского хозяйства;

медицинская безопасность и здравоохранение;

безопасность транспорта и логистики.

Подробно о том, что нужно делать, чтобы принять участие в конкурсе на грант, и куда можно потратить деньги, читайте на сайте.

Гранты от Украинского фонда стартапов

Гранты в размере до 35 тыс. долларов доступны проектам, действующим в следующих сферах:

оборона;

кибербезопасность;

инфраструктурное восстановление;

здравоохранение;

образование.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на веб-портале и подать онлайн-заявку.

"Заявка подается на украинском и английском языках. Все разделы следует заполнить в соответствии с инструкциями, указанными в Положении о грантовой поддержке проектов двойного назначения и в форме заявки. Сведения, которые предоставляются в заявке, должны быть достоверными, актуальными и не могут нарушать каких-либо требований законодательства Украины и указанного Положения", – говорится в сообщении.

Подробности о такой помощи и форма для заполнения заявки есть по этой ссылке.

Помощь экспортерам

Финансовую поддержку оказывает правительство. На сайте портала "Дія" есть специальная форма, где нужно заполнить следующие пункты:

электронный адрес;

название предприятия;

код ЕГРПОУ;

ФИО;

телефонный номер;

желаемый банк.

После этого банк свяжется с предпринимателем и предложит разные варианты экспортного финансирования.

"Сегодня" ранее рассказывали, за сколько можно купить готовый бизнес в Украине. Мы также писали, как скоро украинские компании смогут вернуться к работе на довоенном уровне, и что им для этого нужно.