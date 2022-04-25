Польская "база": сколько придется отдать за продукты, жилье и транспорт

Цены в Польше почти не отличаются от украинских / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Стоимость "базы", основных потребностей, которые обеспечивают жизнедеятельность человека, в Польше на первый взгляд не сильно отличается от украинской, кое-что даже дороже, например, те же сигареты. В основном, чтобы сэкономить и приобрести те же продукты по низким ценам, следует обращать внимание на акционные предложения и закупаться именно в тех магазинах, которые их предлагают (наиболее известные это Biedronka или Lidl).
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоят эти базовые потребности, без которых человек не представляет своей жизни.
Рассмотрим подробно три категории: продукты, транспорт, жилье.
Согласно мониторингу цен в магазинах Польши, отзывах украинцев, которые переехали туда на постоянное место жительства и статистикой TravelTables за март, можно заключить, что вам придется отдать:
- за хлеб — 19 грн ориентировочно;
- за картофель — 11 грн в среднем;
- за яблоки — 18,77 грн;
- за молоко — 16,89 грн;
- за воду 1,5л. — 12,87 грн;
- за пачку сигарет — 105,65;
- за бутылку вина — 140 грн (1л.), пива — 49,34 (0,5л.).
Транспорт
Если не учитывать сегодняшние послабления условий для украинцев (бесплатный проезд в государственном транспорте), стоимость одноразового билета в гривневом эквиваленте будет составлять ориентировочно 22 грн, абонемент на весь месяц — 689 грн.
Стоимость такси также почти не отличается от цен в Украине. Конечно, все зависит от класса и нужного вам расстояния:
- посадка будет стоить в среднем 50 грн;
- каждый следующий километр— 17 грн;
- час ожидания будет стоить вам ориентировочно 246 грн.
Жилье
Если говорить о средних значениях стоимости аренды квартир в крупных польских городах, то можем сказать (по данным TravelTables):
- однокомнатная квартира в центре города вам обойдется в 12,2 тыс. грн;
- однокомнатная квартира подальше от центра – 9,3 тыс. грн;
- трехкомнатная квартира в центре города — 19,8 тыс. грн;
- трехкомнатная подальше от центра – ориентировочно 15 тыс. грн.
Коммунальные услуги обойдутся в среднем 4,3 тыс. грн (основные коммунальные услуги для квартиры площадью 85 м. кв, включая электричество, отопление или охлаждение, воду и вывоз мусора), а покупка квартиры в центре большого польского города – в среднем в 52,7 тыс. грн за кв. м.
Материальная помощь для беженцев в Польше
Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).
Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.
Деньги могут получить до 4-х человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.
Ранее мы рассказывали, что нужно знать украинским беженцам, которые едут в Польшу на собственном авто.
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