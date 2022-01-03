Польша меняет условия: что ждет украинских заробитчан в ближайшее время

В 2022 году для украинцев изменятся условия пребывания в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Условия работы в Польше для украинских работников в 2022 году изменятся. В первую очередь изменения касаются упрощения трудоустройства иностранцев.

К чему готовиться украинским заробитчанам в 2022 году, рассказала "Сегодня" вице-президент компании по международному трудойстройству Gremi Personal Каролина Шлешинская.

Реклама

Главное: получить документы на работу станет гораздо легче благодаря изменениям в законе об иностранцах, которые уже принял Сейм и должен подписать президент Анджей Дуда.

Таким образом, разрешение на работу будут выдавать сроком до 2 лет. Сейчас документ дает право работать в Польше в течение шести месяцев в году, а следующий можно получить через полгода или же нужно оформлять годовое разрешение на работу. Однако ждать его нужно до 5 месяцев.

"Во-первых, это означает меньше стресса и бюрократии с оформлением документов... Во-вторых, это даст больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы", – объясняет Каролина Шлешинская.

У работника появляется больше возможностей для карьерного роста и шансы получать более высокую зарплату, если он учит язык, хорошо работает и имеет амбиции.

Реклама

Также планируют упростить получение карт побыту (Karta pоbytu – вид на жительство). Длительное рассмотрение дел в ведомствах – одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются украинцы, которые хотят остаться жить или работать в Польше до 3 лет беспрерывно.

После вступления закона в силу украинцам не нужно будет предоставлять договор аренды. Это облегчение для многих работников, живущих в хостелах, которые им обеспечивает предприятие или агентство по трудоустройству.

Ожидается, что они будут быстрее выдавать карты побыту, но нужно учитывать практику разных ведомств. Число желающих ее получить среди украинцев растет с каждым годом.

Реклама

Повышение минимальной зарплаты

С 2022 года Польша повышает минимальную оплату труда. По долгосрочным трудовым контрактам минимальная зарплата повышается до 2 363,56 злотого на руки (около 15 800 тыс. грн), а минимальная почасовая ставка по краткосрочным договорам – до 13,91 злотого "чистыми" (около 95 грн).

Это значит, что в среднем украинцы в Польше смогут зарабатывать на фабриках и заводах на 200-300 злотых больше (1300-2000 грн). Кроме того, в 2022 году Польша усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством и зарплатами в конвертах.

Теперь инспекция может прийти без предупреждения и проверить, все ли иностранцы трудоустроены легально и все ли получают зарплату официально.

Как ранее рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств. Также мы писали о том, что украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы.