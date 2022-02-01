Польша и Украина договорились построить газопровод

Государства договорились о строительстве газопровода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша и Украина построят общий газопровод, что должно увеличить объемы поставок на Восток.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмигалем.

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"Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в скором будущем", – подчеркнул Моравецкий.

Он также отметил, что Украина уже получает помощь от Польши, продающей нам газ.

"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", – добавил премьер-министр.

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Также он подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы.

Транш от Европы

Европа выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. 1 февраля 2022 года соответствующее решение было официально принято.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден первый транш будет в размере 600 млн евро.

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А по словам журналиста Рикарда Йозвяка, это может произойти уже в середине февраля этого года.

Напомним, ЕС готовится к возможной остановке поставок газа из РФ. Запасы газа уже (на 31 января 2022 года) упали на 40%.

Раньше мы узнавали, что ждет украинскую экономику в ближайшее время, и что может ее пошатнуть еще больше.