Полный провал: почему украинцы не спешат "выходить из тени"

Украинцы не торопятся воспользоваться "нулевой декларацией" / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала подачи так называемой нулевой декларации прошло уже больше пяти месяцев, а украинцы не спешат раскрывать перед государством свои накопления, с которых не были уплачены налоги. За все это время задекларировано всего 1,576 млрд грн.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему люди не хотят воспользоваться налоговой амнистией.

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Гладко было на бумаге

Когда власть только планировала запуск налоговой амнистии, то планы были амбициозными – в течение года хотели вывести из тени около 20 млрд долларов. По официальному курсу летом 2021 года речь шла о суммах более 540 млрд грн. При этом в бюджет планировали привлечь дополнительно около 1 млрд долларов.

Идея "нулевой декларации" была в предвыборной программе Владимира Зеленского, поэтому от ее внедрения многие ожидали положительный экономический эффект. Предполагалось, что украинцы с радостью легализуют свои теневые сбережения, полученные без уплаты налогов, заплатив с них от 2,5-5% до 9% в зависимости от типа незадекларированных активов.

Однако реальность разочаровывает инициаторов "нулевого декларирования". За пять месяцев украинцы задекларировали менее 1,6 млрд грн.

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"По состоянию на 03.02.2022 года общая сумма амнистированных активов составляет 1,576 млрд грн, а сборы в бюджет – 91,9 млн грн, – написал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в Telegram. – Налоговая амнистия успешно продолжается, до ее завершения осталось семь месяцев".

Сложно сказать, что имел в виду нардеп под словами "успешно продолжается", ведь за пять месяцев граждане задекларировали менее 0,3% от запланированных объемов. Понятно, что за оставшиеся семь месяцев объемы амнистированных средств вырастут, но вряд ли удастся увеличить темпы настолько, чтобы выйти на более-менее сопоставимые с запланированными суммы.

Почему не верят государству

Эксперты называют сразу несколько причин, почему украинцы не верят в механизм налоговой амнистии.

Во-первых, в последнее время участились жалобы предпринимателей на усилившееся давление налоговиков. И речь идет не только о ФОПах, которые протестовали у здания парламента, – жалобы слышны и от крупного бизнеса.

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Все чаще можно услышать о доначислении налогов задним числом – в частности, металлурги жалуются, что их пытаются заставить заплатить ренту на добычу руды не по законной и утвержденной методике, а по надуманной схеме.

Параллельно с этим растет число проверок легального бизнеса различными контролирующими органами. Такой негативный новостной фон приводит лишь к одному – бизнес и население, наоборот, начинают прятать свои активы.

По словам экономиста Даниила Монина, только в четвертом квартале 2021 года Украина лишилась 2 млрд долларов и-за вывода капитала крупным бизнесом. Население старается не отставать от предпринимателей.

"Население за прошлый год перевело в наличную форму валюты на 6 млрд долларов, – говорит Даниил Монин. – Это в 100 раз больше, чем было задекларировано средств в рамках налоговой амнистии. Эти цифры хорошо демонстрируют уровень доверия населения к налоговой политике государства. Когда строишь налоговый концлагерь – результат не может быть иным".

Экономист Алексей Кущ говорит, что государство в рамках налоговой амнистии ставит "телегу впереди лошади" – не учитывает причин, почему бизнес и население предпочитают жить и работать в тени, и не борется с причинами возникновения теневой экономики.

"Давление налоговиков на бизнес – это только одна из причин провала "нулевой декларации", – поясняет "Сегодня" Алексей Кущ. – Налоговую амнистию следовало бы начинать проводить только после того, как исчезли бы причины для существования теневой экономики. Тогда бы схлопывание теневого рынка действительно привлекло в легальную экономику миллиарды долларов".

Этого не происходит, потому что не устранены предпосылки, которые выдавливают население и бизнес в тень.

"Есть три основные причины, почему существует теневая экономика, – продолжает Алексей Кущ. – Во-первых, в Украине власть не борется с монополиями, во-вторых, существует излишнее административное давление на бизнес со стороны государства и высокое налоговое давление как на бизнес, так и на население. Кроме того, государство периодически переписывает Налоговый кодекс, меняя правила игры".

Эксперт говорит, что выход из тени был бы возможен в случае "подписания" условного общественного консенсуса между государством, населением и бизнесом.

"Должна быть определена условная точка налоговой нагрузки, которая устроит как государство, так и бизнес с населением, – продолжает Алексей Кущ. – Если все стороны соглашаются на определенные условия, то делается переходный период, после которого и проводится налоговая амнистия. В нынешних же условиях никто не захочет декларировать свои теневые сбережения, ведь завтра все равно придется продолжать работать в тени. И судя по объемам задекларированных средств, "налоговый стриптиз", который власть ждала от населения и бизнеса, превращается в "легкую обнаженку".

По словам эксперта, налоговой амнистией в теперешнем ее виде, скорее всего, воспользуются лишь политики, которым нужно как-то обосновывать свои высокие расходы при достаточно скромных легальных доходах.

Ранее мы писали о том, кто выиграет, а кто проиграет от объединения всех зарплатных налогов в один. Больше о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.