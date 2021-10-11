Поле для газовой битвы: чем опасен "Северный поток-2" для Украины и Европы

Стефанишина про опасность “Северного потока-2” для Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Запуск газопровода "Северный поток-2" создает поле для "газовой битвы" в Европе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Радио Свобода".

Реклама

Стефанишина напомнила, что в энергетической стратегии России залежи газа рассматриваются, как важный геополитический инструмент.

"Сегодня "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на всей территории континентальной Европы. Это означает, что цены на газ, и давление по запуску проекта, и индивидуальный шантаж каждой страны – это все часть гибридной войны", – отметила вице-премьер.

Стефанишина также добавила, что сильную позицию в переговорах с РФ по газовому вопросу должна иметь и Украина и Европейский союз.

Реклама

По мнению вице-премьера, Россия боится силы и ответа на свои агрессивные действия.

"Если ЕС будет готов консолидировано выступить с позицией, то это будет элемент, который заставит Россию уменьшить свои аппетиты, так же, как в свое время РФ отступила от линии разграничения на Донбассе", – сказала политик.

Реклама

По словам Стефанишиной, она переживает за то, что гибридные методы России гораздо быстрее, чем методы, которые могут применять страны ЕС.

"Поэтому главное – выиграть время", – подчеркнула она.

Ранее Стефанишина заявляла, что "Северный поток-2" дает России карт-бланш для дальнейшей военной агрессии в Европе.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток-2" это геополитический проект и зачем он нужен России.