Покупателей земли будут проверять – Кабмин утвердил правила

После запуска рынка земли нотариусам придется удостовериться, что никакая сделка не будет нарушать установленные лимиты

Проверки пройдут по нескольким реестрам / Фото: Сегодня, Кабинет министров Украины

За две недели до официального запуска рынка земли в Украине правительство утвердило порядок проверки покупателей угодий. Проверку будут проводить нотариусы по нескольким государственным реестрам. Юристы будут уточнять, сколькими гектарами земли уже владеет потенциальный покупатель, чтобы не превышались лимиты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство и Верховная Рада ввели ряд предохранителей от злоупотреблений на рынке. Землю смогут покупать только физические лица-украинцы, в размере не более 100 гектаров. Все оплаты будут происходить только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг", - уточнил глава правительства.

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Рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

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Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Напомним, специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

Недавно закон об открытии рынка земли обсудили в студии "Свободы слова Савика Шустера":