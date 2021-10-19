Подходят не все документы: в "Укрзализныце" объяснили новые правила перевозок

Какие COVID-сертификаты подходят для проезда в поездах - объяснения “Укрзализныци” / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" рассказала о правилах перевозки пассажиров с введением дополнительных карантинных ограничений, которые вступают в силу уже с 21 октября.

На самые популярные вопросы компания ответила в Telegram.

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На вопрос, можно ли использовать информацию о проведении вакцинации в HELSI.me для посадки в поезд, в "Укрзализныце" ответили отрицательно.

"Нет. Сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія", – отметили в компании.

Однако уточнили, что сертификат о вакцинации, переведенный на иностранный язык, использовать можно.

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Действительным будет считаться сертификат о вакцинации, которая сделана препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Также в "Укрзализныце" отметили, что проверка документов о вакцинации у пассажиров скоростных поездов "Интерсити+" будет осуществляться стюардами при посадке.

Кроме введения новых правил перевозки пассажиров, "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.

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А полный перечень новых карантинных правил для железнодорожных перевозок смотрите в нашем материале.