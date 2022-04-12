Почувствует каждый в городе и селе: россиян ждут серьезные проблемы с унитазами

Из российских магазинов может исчезнуть сантехника / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После санкций против Российской Федерации за войну против Украины россияне ощутили на себе влияние таких ограничений. Цены на продукты растут, а некоторые товары вообще исчезают с полок.

Теперь в России возможен дефицит сантехники, в том числе туалетов. Об этом сообщило российское издание "Коммерсант".

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В РФ перебои со снабжением сантехники

Российские магазины вынуждены продавать складские остатки из-за запрета поставки ряда товаров из западных стран. В этот перечень входят краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, керамической черепицы.

А вот заменить эти составляющие РФ будет сложно, ведь компоненты для лакокрасочной продукции завозились из Европы, а белый каолин для унитазов и раковин в основном поступал из Украины.

В теории российские производители сантехники могут сотрудничать с Китаем, однако цены на такие товары там значительно выше.

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В издании отмечают, что запасы уже распродают, и дефицит на сантехнику будет ощутим через несколько месяцев.

В супермаркетах РФ начали защищать продукты от покупателей

Раньше мы писали, что обычные россияне почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов и товаров, а также рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.

Теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а, например, масло помещают в прозрачные коробки.

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"Сегодня" также рассказывали, почему у РФ возникли проблемы с продажей автомобилей американских, европейских и японских марок и на сколько там поднялись цены.