Почти догнал результат 2020: сколько ПриватБанк заработал в этом году

Сколько чистой прибыли получил ПриватБанк за 9 месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение ПриватБанк за первые девять месяцев 2021 получила 21,2 млрд грн, что уже почти равно прошлогодней прибыли.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка.

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В 2020 году за первые три квартала прибыль банка составила 21,3 млрд грн, что немного больше нынешнего показателя.

"Оживление деловой активности в Украине и взвешенная политика, риск менеджмента обусловили рост кредитного портфеля ПриватБанка на 19%", – говорится в сообщении.

Также в банке сообщают, что объемы клиентских денег, размещенных в финучреждении, остаются стабильными даже несмотря на значительное снижение депозитных ставок на рынке.

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Отмечается, что негативное влияние на прибыль банка имеют макрофакторы, которые вызывают колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг.

Из-за них ПриватБанк потерял около 6,7 млрд гривен за данный год.

Ранее о своей прибыли сообщил Ощадбанк. В течение 2021 он сократился почти на 5,6 раз и составляет менее миллиарда гривен.

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"Сегодня" также писали, что ПриватБанк установил новые ограничения для перевода с карты на карту, с целью препятствования коррупционной деятельности и отмыванию средств.