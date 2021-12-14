Почти 40 грн за куб: в Украине рекордно взлетели цены на газ

Биржевые цены на газ побили рекорд с октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевые цены на газ в Европе подскочили до рекордных значений с начала октября. Стоимость голубого топлива перевалила за 1400 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures за 14 декабря.

Реклама

Согласно им, 1000 кубометров теперь стоят 1423 доллара, а в Украине газ на биржах торгуется дороже 36 грн за один кубометр.

Население, конечно, не покупает природный газ по биржевой цене, для бытовых потребителей установлен годовой тариф до конца отопительного сезона.

По столь высокой цене голубое топливо покупает бизнес, не заключивший долгосрочных контрактов с поставщиками.

Реклама

Скачок цены был зафиксирован накануне, 13 декабря. Тогда цены подскочили до 1350 долларов, в то время как средняя цена в декабре была 1153 доллара, а в ноябре – 945.

С чем это связано?

Такой скачок цен на бирже комментаторы связывают с заявлением нового главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок.

13 декабря Бербок заявила, что сейчас российский газопровод "Северный поток – 2" нельзя вводить в эксплуатацию, так как проект нарушает нормы законодательства ЕС.

Реклама

Также, по мнению министра, вопрос поддержки суверенитета Украины должен оставаться основным в дальнейших переговорах о трубопроводе.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, хватит ли Европе и Украине газа, чтобы спокойно пережить зиму, и писали, что РФ может прекратить транзит через Украину уже этой зимой.