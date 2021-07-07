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Почти 300 тысяч пассажиров. SkyUp назвала самые популярные направления в июне

7 июля, 07:00

Денис Беспалов

По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов

Фото: REUTERS/Vincent West

Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании со ссылкой на внутреннюю статистику.

Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:

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Международным направлениям путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.

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Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:

Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами:

Ранее сообщалось, что SkyUp запускает новый рейс в Грецию.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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