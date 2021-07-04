Почтальоны получают больше тысячи долларов: Смелянский рассказал о бонусах и чаевых на "Укрпочте"

Глава "Укрпочты" утверждает, что разрыв между зарплатой его и рядовых сотрудников не самый большой в мире

Игорь Смелянский и почтальон "Укрпочты" / коллаж "Сегодня"

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский утверждает: несмотря на то что ставка почтальона сейчас немногим больше 6000 гривен, некоторые из них получают до тысячи долларов в месяц.

Об этом он заявил в интервью изданию "НВ Бизнес".

По словам главы "Укрпочты", почтальоны, помимо зарплаты, получают бонусы и чаевые.

"У почтальона 6 тысяч – это же только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи – за каждый платеж и т. д. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов", - отметил Смелянский.

Он добавил, что почтальоны также часто получают так называемые чаевые – от людей, которым они приносят пенсию, от юридических лиц. Смелянский утверждает, что в Киеве работник "Укрпочты" может получить с каждой фирмы, которую обслуживает, до 500 гривен в месяц.

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Что касается огромного разрыва между зарплатой самого Смелянского (836 тыс. грн в месяц) и зарплатой рядовых сотрудников "Укрпочты", то гендиректор привел в пример Германию, где, по его словам, этот разрыв еще больше.

"Давайте сравним. CEO Deutche Post – восемь миллионов евро в год получает. Это, по-моему, только с частью бонусов... Почтальон в Германии, по-моему, 24 тысячи евро в год... Включаем калькулятор. Коэффициент в Германии получается 333, в Украине – 139 раз", – отметил он.

В то же время Смелянский признал, что кроме зарплаты в 836 тыс. грн в месяц, он получает еще и бонусы.

Напомним, в конце июня после отмены конкурсного отбора главы "Укрпочты" наблюдательный совет компании принял решение о продлении контракта с Игорем Смелянским, в результате он будет возглавлять компанию – национальный почтовый оператор до 30 июня 2023 года.

Мы также сообщали, что государственная "Укрпочта" в 2020 году получила 9,2 млрд гривен чистого дохода, что на 19% больше, чем годом ранее, – во время пандемии вырос спрос на почтовые услуги.