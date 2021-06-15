Почему регулирование Кабмином цен на топливо привело к их очередному повышению

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Государственное регулирование цен на топливо, которое Кабмин ввел ровно месяц назад, играет свою роль и не всегда позитивную: если на минувшей неделе цены на бензины и ДТ были стабильными, то на этой неделе они, скорее всего, пойдут вверх. Причина – правительство опубликовало новый предельный "прайс", который оказался намного выше предыдущего. А вот автогаз, цена которого под регулирование не подпадает, за неделю немного подешевел.

О том, что будет с ценами на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Кабмин установил предельные цены на бензин и ДТ на вторую декаду июня. Они теперь составляют 25,85 грн/л (без торговой наценки) для бензина и 22,09 грн/л для ДТ. С учетом максимальной наценки в 5 и 7 грн/л, предельная розничная цена сетях не должна превышать 30,82 грн/л на обычный бензин и 29,09 грн/л – на ДТ.

По сравнению с началом июня, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/л, на бензин она выросла на 0,9 грн/л (+3,6%), на ДТ – на 1,18 грн/л (5,6%).

Предыдущая предельная цена на топливо, рассчитанная Кабмином с учетом затрат на логистику (+66 коп./л для бензина и +73 коп./л для ДТ), заметно не повлияла на среднюю стоимость ни бензина, ни дизеля. В большинстве регионов средние цены остались стабильными. В семи областях и в Киеве бензин подорожал на 1-5 коп./л, на ДТ цены менялись разнонаправленно, в Сумской и Полтавской области они выросли на 2 коп./л, в семи областях снизились на 1-7 коп./л. Особняком встал Киев – здесь дизель подорожал в среднем сразу на 35 коп./л, до 28,99 грн/л из-за роста цен на "премиум" в нескольких сетях.

Бензин подешевел в 14 областях и в Киеве на 1-13 коп./л, в остальных цены не изменились. Самое большое удешевление (13 коп./л) – на Киевщине.

Самый дорогой бензин А-92 в Луганской области – 29,43 грн/л (цена не изменилась), бензин А-95 в Киеве – 30,57 грн/л (+2 коп.).

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,23 грн (+2 коп.), литр А-95 – 28,17 грн (+3 коп./л).

Дизель теперь самый дорогой в Киеве (28,99 грн/л), автогаз – на Луганщине (16,17 грн/л, цена не изменилась).

Самое дешевое дизтопливо в Николаевской области – 26,82 грн/л (-4 коп./л), автогаз – в Черниговской – 15,19 грн/л (-2 коп./л).

Разброс цен уменьшился по бензинам А-92 и А-95, и увеличился по ДТ и автогазу. По А-92 разброс составляет 8,1% (2,20 грн/л), было 8,2%, по А-95 – 8,5% (2,40 грн/л), было 8,6%, по дизелю – 8,1% (2,17 грн/л), было 4,7%, по автогазу – 6,5% (0,98 грн/л), было 6,3%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,20 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,98 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,34 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,66 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Сергей Куюн говорит, что основа установившейся было стабильности цен – профицит топлива на рынке. В мае было завезено бензинов на 14,3% больше по сравнению с маем 2020 года (203 тыс. т).

"Рост рынка произошел за счет импортных поставок, в мае 2021 г. – плюс 34%, при этом внутреннее производство бензинов снизилось на 4% по сравнению с маем прошлого года. Существенный рост баланса рынка обусловлен формированием запасов накануне остановки на плановый ремонт Мозырского НПЗ. Этот запас очень пригодится в июне, когда поставки белорусских бензинов будут меньше ожидаемых", – анализирует Сергей Куюн.

По мнению Геннадия Рябцева, госрегулирование цен не влияет на их повышение, потому что сейчас оптовые цены на импортное топливо стабильны.

"Топлива на рынке достаточно, гривня укрепляется, поэтому трейдеры не торопятся с ростом цен, опасаясь потерять клиентов. Особенно это касается сетей нижнего ценового сегмента, клиенты которых, как правило, стараются экономить", – объяснил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн отметил, что украинский автогаз продолжает дешеветь в опте, а вот на импортный цены не падают. Наш газ подешевел до 22 200-22 800 грн/т (-300 грн) в зависимости от региона.

"Участники рынка сообщают: цены снижаются на фоне избыточного количества предложений, в результате чего сделки заключаются нередко с убытком для продавца. При этом ощутимого профицита ресурса нет. Среди других факторов называют выход на рынок газа известной азербайджанской компании, которая предлагает ресурс по цене эквивалентной 21 550 грн/т", – говорит Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Геннадий Рябцев дал сразу два прогноза: первый – цены останутся стабильными, второй – сети-дискаунтеры воспользуются-таки новыми расчетами предельных цен на бензин и дизель и повысят их в рознице на 20-30 коп./л.

"Оба варианта равновероятны, но какой из них сработает, сказать сложно", – отметил эксперт.

А вот Сергей Куюн уверен: цены пойдут вверх уже на днях.

"Фактически правительство разрешило их повысить, установив новые предельные цены. Крупные бренды начали переписывать ценники вчера, к ним подтянутся и остальные. Каким будет рост, пока неясно, но он окажется заметным", – констатировал Сергей Куюн.

Артем Куюн прогнозирует, что розничные цены на газ за неделю не изменятся, несмотря на снижение их в украинском опте. По словам эксперта, те, кто имеет доступ к более дешевому ресурсу, не станут упускать свою выгоду.

"Возможно лишь снижение цен на 10-15 коп./л в отдельных сетях, определяемое маркетинговой политикой трейдера", – уточнил Артем Куюн.

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