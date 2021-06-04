Первый в истории коммерческий паром на водороде запустят в США – как он выглядит (фото)

Sea Change сможет два дня работать на одном баке водорода, за раз паром перевозит более 80 пассажиров

Паром Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Первый в мире коммерческий паром Sea Change с двигателем на водородных топливных элементах готов на 98%. Его запустят в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года в заливе Сан-Франциско в США. Паром работает на сжатом газообразном водороде, проходящем через топливный элемент, который преобразует водород в электричество.

Транспортное средство такого рода впервые сможет работать два дня на одном баке, пишет New Atlas.

Sea Change – это пассажирский паром высотой 22 м, который способен перевозить 84 пассажира за раз. Двойные электродвигатели мощностью 300 кВт (400 лошадиных сил) разгонят его до максимальной скорости в 41 км/ч. Паром будет перевозить около 246 кг газообразного водорода, сжатого под давлением 250 бар (около 1633 кг на 0,4 см²) в своих резервуарах.

Паром Sea Change / Фото: Water-Go-Round

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Sea Change будет некоторое время технологической демонстрационной платформой для проекта Water-Go-Round. Он будет собирать данные в течение трех месяцев для Совета по воздушным ресурсам Калифорнии, а затем будет сдан в аренду паромному оператору для начала коммерческих рейсов. Таким образом, он станет первым в мире коммерчески активным паромом на водородных топливных элементах.

Паром Sea Change / Фото: Water-Go-Round

Напомним, водород в качестве "зеленой" замены традиционных видов топлива внедряют не только в США, но и в Европе. В 2020 году ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

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