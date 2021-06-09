Первая страна в мире легализировала биткоин как валюту

Парламент Сальвадора признал криптовалюту легальным платежным средством – какие последствия это будет иметь для страны

Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой страны. Фото: коллаж "Сегодня"

Латиноамериканское государство Сальвадор стало первым в мире, где биткоин был признан легальным платежным средством на государственном уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе Законодательной ассамблеи страны.

Несмотря на то, то это может повлиять на отношения с Международным валютным фондом, поздно вечером 8 июня 62 из 84 депутатов парламента Сальвадора проголосовали за законопроект о легализации биткоина.

Данная инициатива была внесена в парламент президентом Найибом Букеле. В своем Twitter глава государства уже назвал это историческим событием.

Новый закон предполагает использование биткоина в качестве платежного средства вместе с долларом США, а курс биткоина к доллару будет диктоваться рынком. Теперь все цены в страну могут указываться в биткоинах, а также этой криптовалютой можно оплачивать налоги.

Закон вступит в силу через 90 дней после публикации в официальном вестнике страны.

Предполагается, что это решение поможет сальвадорцам за границей отправлять деньги на родину. Это является важным фактором экономики страны.

Напомним, недавно основатель Tesla Илон Маск обрушил курс биткоина шуткой о том, что его компании "расстанется" с этой криптовалютой. После этого стоимость одного токена упала более чем на 2 тыс. долларов.

А после этого экс-президент США Дональд Трамп назвал биткоин аферой, после чего курс криптовалюты просел на 10%.

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