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Криптовалюты – это афера: биткоин подкосила критика Трампа

8 июня, 09:04

Ксения Капустинская , Александр Панченко

За сутки курс главной криптовалюты просел почти на 10%, а за прошлый месяц биткоин потерял больше трети от своей цены

Трампу не нравится биткоин

Трампу не нравится биткоин / Фото: Reuters/Carlos Barria, REUTERS/Dado Ruvic

Курс биткоина, по которому сначала ударили странные шутки Илона Маска, а затем и криптовалютные "репрессии" со стороны Китая, вновь падает. На этот раз поводом для падения курс послужила критика со стороны 45-го президента США Дональда Трампа.

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Трамп раскритиковал биткоин в интервью Fox Business. Он назвал главную криптовалюту аферой и призвал США "очень жестко" ее регулировать. К слову, когда Трамп был действующим президентом, он планировал "покончить с биткоином" и другими криптовалютами.

"Биткоин выглядит, как афера… Мне он не нравится – это просто еще одна валюта, конкурирующая с долларом…Я хочу, чтобы доллар был мировой валютой", – сказал Трамп.

После этого заявления биткоин начал резко падать. Курс опускался до 32,4 тыс. долларов. Утром 8 июня биткоин торгуется в районе 32,7 тыс. долларов, но тренд на снижение в целом остается в силе. За сутки криптовалюта потеряла почти 10% стоимости, а ведь накануне она тоже падала в цене.

Курс биткоина 8 июня
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Курс биткоина 8 июня

Скоро цена биткоина опустится даже до 23 тыс. долларов, считает глава отдела макроэкономических исследований компании Fidelity Investments Джурриен Тиммер.

В тренде
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"Для меня падение с 65 тыс. долларов все еще кажется неполным. Вырисовывается пятая волна – до отметки 30 тыс. или даже 23 тысю долларов. Мы узнаем об этом достаточно скоро, но, в любом случае, я считаю, что большая часть падения уже позади", – цитирует Тиммера IXBT.

Но оптимизм по поводу биткоина теряют далеко не все. Трейдер Питер Брандт, например, по-прежнему считает, что в долгосрочной перспективе криптовалюта достигнет 100 тыс. долларов. Об этом Брандт написал в Twitter.

"Я все еще верю в долгосрочную историю о том, что BTC поднимется до 100 тыс. долларов", - отметил Брандт.

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Напомним, биткоин начал сильно дешеветь во второй половине мая. В целом за месяц биткоин упал на 37%. Причиной падения курса стал новостной фон: Tesla заявила об отказе от использования биткоина в качестве платежного средства, Китай призвал к жесткому регулированию майнинга и криптотрейдинга. Это привело к оттоку майнеров из Китая и снижению хешрейта сети биткоина.

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