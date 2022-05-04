Переселенцы будут получать жилье по очереди – кому первому выдадут квартиру

В первую очередь жилье получат незащищенные категории населения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, потерявшие дома из-за войны, получат временное жилье уже до конца года. За этот период государство планирует расселить около 53 семей переселенцев, однако есть определенная очередь приоритетности.

О том, в какой очереди люди будут получать квартиры, говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Реклама

Итак, первыми в очередь станут наиболее незащищенные категории населения, а именно:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

беременные женщины;

лица, утратившие трудоспособность;

лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которых было разрушено или непригодно для проживания в результате вооруженной агрессии России.

С чего будут формировать фонд временного жилья?

Для внутренне перемещенных лиц жилищный фонд будут формироваться из нескольких источников, в частности, из уже готовой недвижимости, которую планирует выкупить государство.

Также будут строить новые дома и реконструировать те, которые можно отремонтировать. Для временного размещения переоборудуют нежилые помещения в жилые.

Реклама

В Кабмине решили, что на одного человека должно приходиться не менее 6 кв. м жилого помещения. Недвижимость этого фонда запрещено приватизировать, обменивать, делить, сдавать в субаренду и использовать для размещения кого-то, кроме переселенцев.

Обратите внимание, что речь идет о временном жилье, в котором разместят переселенцев до того, как отремонтируют их дома, выдадут новые квартиры или люди не смогут вернуться на освобожденную территорию.

После этого это временное жилье в порядке очереди перейдет к следующим переселенцам.

Реклама

Цены на недвижимость в Украине.

В Украине снова разрешили заключать сделки на рынке недвижимости и эксперты ожидают изменения цен на квартиры, по сравнению с довоенными показателями

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, тенденции здесь будут повторять ситуацию на рынке аренды.

Это означает, что в западных и центральных областях страны стоимость может вырасти до 10%, а в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться. на 30–40% от довоенного уровня.

"Сегодня" также писали, нужно ли платить за придомовую территорию во время войны и рассказывали, как война ударит по ценам на стройматериалы.