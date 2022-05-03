Выше довоенных или ниже плинтуса? Что будет с ценами на квартиры в ближайшее время

Эксперт рассказал, чего ждать от цен на недвижимость в Украине в ближайшее время

Что будет с ценами на квартиры после "размораживания" рынка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине правительство открыло возможность снова заключать сделки на рынке недвижимости, что, безусловно, может повлиять на стоимость жилья.

Эксперты "Сегодня" рассказали чего ждать от цен на жилье в первые недели после того, как заработает рынок недвижимости.

Реклама

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, тенденции здесь будут повторять ситуацию на рынке аренды.

Наибольший спрос будет в западных и центральных областях страны, там цена может возрасти до 10% от довоенного уровня.

"Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах как Киев, Одесса и Днепр цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – прогнозирует Юрий Пита.

Реклама

Что будет в Киеве?

В столице, по мнению эксперта, цены на жилье бюджетного сегмента просели меньше всего , а вот на квартиры от 50 тысяч долларов могут существенно упасть.

Продажа жилья в Ирпене

Сразу после снятия запрета на продажу недвижимости люди бросились продавать жилье у пострадавших от российских оккупантов. Бучи и Ирпени.

В Ирпене цены в основном не превышают 60 тысяч долларов (примерно 1 764 312 грн), однако есть и варианты 100 тысяч долларов (2940520 грн).

Реклама

За 43 тысячи долларов (1 264 423 грн) можно приобрести двухкомнатное жилье на 60 м кв, однако оно не имеет ремонта.

В Буче предложений гораздо меньше, и цены ниже. Самый дорогой вариант на 3 мая – двухкомнатная квартира на 60 м кв. с дизайнерским ремонтом, за нее просят 88,5 тысячи долларов (2 602 360 грн).

"Сегодня" также писали, как цены за аренду квартир стали поводом для спекуляций и рассказывали, нужно ли платить за придомовую территорию во время войны.