Версія українською
$ 27,29
32,37

Пенсия по потере кормильца выросла с июля: сколько теперь платят детям

6 июля, 15:02

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Размер выплаты рассчитывается, исходя из прожиточного минимума. Формула различается в зависимости от количества детей

Пенсия по потере кормильца для одного ребенка равна минимальной пенсии / Фото: НБУ, freepik.com

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Среди прочего выросли пенсии в связи с потерей кормильца, пишет сайт "Сегодня".

Для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть равен размеру минимальной пенсии. Прожиточный минимум, а значит и эта пенсия, с 1 июля выросли на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

Для двух детей пенсия составляет 120% прожиточного минимума. Значит, вместо 3538 грн теперь выплачивают 3708 грн – на 170 грн больше.

Реклама

На трех и более детей пенсия составляет 150% минимума, то есть теперь – 2781 грн (было 2653,5 грн).

Напомним, введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Новости на эту же тему:
пенсии прожиточный минимум повышение Украина

Источник: Сегодня

Реклама