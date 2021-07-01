В Украине выросла минимальная пенсия: насколько разбогатели получатели

Минимальная пенсия выросла вслед за прожиточным минимумом / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. Одна из таких категорий – получатели минимальной пенсии по возрасту, пишет сайт "Сегодня".

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Минимальная пенсия по возрасту в Украине равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, минимальная пенсия с июля тоже повышена на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

Минимальную пенсию, напомним, получают те, кто вышел на пенсию по достижении пенсионного возраста, не имея необходимого страхового стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Напомним, также с 1 июля в Украине также повысили пенсии чернобыльцам. Теперь пенсии для людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

6000 гривен – для I группы инвалидности;

4800 гривен – для II группы инвалидности;

3700 гривен – для III группы инвалидности и детей с инвалидностью.

При этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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