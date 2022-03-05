Пенсии в марте выплатят украинцам досрочно — министр финансов

Пенсии украинцам выплатят досрочно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Украина планирует досрочно выплатить пенсии в марте 2022 года.
Об этом во время национального телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"В этом месяце мы выплачиваем пенсии досрочно", — сказал он.
Марченко отметил, что финансовая система в Украине функционирует как в довоенное время, но с учетом военного положения.
"Мы должны защищать наше финансовое состояние и обеспечивать платежеспособность. У нас есть перевыполнение доходов за февраль на 24 млрд. Также наши банки нас поддержали. Поддержала Италия", – сказал министр.
Марченко отметил, что Украина продолжает получать помощь от Европейской комиссии, от Всемирного банка (1,8 млрд), Инвестиционный банк предоставит 600 млн, США могут гарантировать заимствования от 1 млрд долларов.
Помощь пострадавшим от войны
Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощи украинцам, потерявшим работу из-за нападения РФ.
По словам Зеленского, это касается всех наемных работников и ФЛП, без дополнительных условий.
"Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен без всяких условий", – сказал Зеленский.
Раньше мы рассказывали, на что теперь можно потратить тысячу Зеленского.
Также мы информировали, как разным категориям пенсионеров получить свою ежемесячную выплату.