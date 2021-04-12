Пенсии переведут на карточки: когда изменятся правила и что делать получателям

Украинские пенсионеры могут до осени выбрать банк, на счет в котором будет начисляться пенсия. Дело в том, что с 1 сентября 2021 года пенсионные начисления в Украине переводятся на банковские карты. Ходить для этого в отделение Пенсионного фонда не нужно – только в сам банк. А если банк не выбран, пенсии автоматически начнут приходить на счет в банке, который выберет местное управление ПФУ. Этот банк можно будет заменить на другой уже после введения новых правил.

Об этом сообщил замминистра социальной политики Виталий Музыченко. По его данным, на сегодняшней день почти 70% получателей безналичных пенсий сами выбрали себе банк.

"Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация об этом счете поступает из банка в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", - сказал Музыченко.

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При этом доставка пенсий на дом будет осуществляться уже не всем желающим, а только таким категориям получателей:

лица с инвалидностью I группы;

лица старше 80 лет;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постороннем уходе.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.