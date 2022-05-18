Пенсии некоторым украинцам увеличат – кому повезет на этот раз

Для украинцев по-новому будут рассчитывать пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине изменили порядок начисления социальных выплат и за их счет некоторым гражданам увеличат размеры пенсий.
Соответствующее решение приняли в Министерстве социальной политики
Теперь определенным категориям украинцев при назначении пенсии сразу будут засчитываться и другие выплаты от государства.
Нововведение касается:
- работающих патронатных воспитателей;
- родителей-воспитателей детских домов семейного типа;
- приемных родителей.
Им будет начисляться и уплачиваться единый социальный взнос (ЕСВ).
В министерстве отметили, что такая поддержка актуальна во время войны и получать денежные выплаты эти категории населения будут независимо от того, работают они или нет, ранее уплата ЕСВ была предусмотрена только за неработающих воспитателей и приемных родителей.
Мобильное приложение Пенсионного фонда
ПФУ создал специальное мобильное приложение для украинцев, где можно узнать все о своей пенсии.
Он будет полезен не только пожилым людям, но и работающим гражданам, поскольку позволит контролировать своего работодателя.
Скачать приложение можно как на IOS, так и на Android, оно так и называется – "Пенсионный фонд".
Подробнее о его функционале читайте в нашем материале.
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