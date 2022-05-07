Пенсии некоторым украинцам будут выплачивать по-новому – кого коснутся изменения

Пенсионеры в горячих точках не потеряют свои деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые пенсионеры не смогли вовремя эвакуироваться и попали под оккупацию или во временное окружение, из-за чего есть проблемы с выплатой пенсий.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что таким людям пенсии будут выплачивать по-новому.

Реклама

Деньги будут поступать на счета после представления "Укрпочтой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях.

После этого человек сможет получить свои выплаты в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. С собой следует взять паспорт и справку с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Если человек не снимет деньги вовремя, сумма пенсии сохранится и после появления соответствующей возможности будет доставлена "Укрпочтой" по месту жительства.

Реклама

Также пенсионер может обратиться в ПФУ и перевести выплату пенсий в новый адрес, если он переселился в безопасный регион.

Ежегодная индексация пенсий

В Украине зафиксирована дата ежегодной индексации пенсии на 1 марта. Теперь каждый год все категории пенсионеров получат перечисленные выплаты.

Ранее под ежегодную индексацию не подпадала часть категорий украинских пенсионеров. Также закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Реклама

"Сегодня" также писали, какие есть особые условия для назначение пенсии по возрасту, и рассказывали, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты.