Пенсии чернобыльцев вырастут: сколько, когда и кому доплатят

Уже утвержденное повышение выплат не будет последним, заверила глава Министерства соцполитики Лазебная

Пенсии повысят не всем чернобыльцам, а только тем, у кого есть инвалидность / Фото: Getty Images, Укринформ

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом законопроект № 4555 позволит с 1 января 2022 года повысить пенсии для более чем 30 тысяч человек с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Рост выплат составит в среднем 40%. И это повышение пенсий чернобыльцам – не последнее.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"В следующем году должны разработать еще одно решение, которого ждут 700 тысяч человек, пострадавших вследствие ЧАЭС. Я имею в виду дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью, которая не пересматривалась с 2014 года", - анонсировала Лазебная.

А с 1 января следующего года выплаты для чернобыльцев, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, составят не менее:

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16 080 грн для первой группы;

12 987 грн для второй группы;

8917 грн для третьей группы.

Также сообщалось, что минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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