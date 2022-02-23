Паника продолжается? Что происходит сейчас с курсом гривни на бирже

Курс гривни на бирже: что с ним сейчас / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс гривни остается нестабильным на утро среды, 23 февраля.

Об этом свидетельствуют данные торгов на финансовой площадке Investing.com.

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Так, по состоянию на 08:00 23 февраля курс гривни достиг отметки 29,09 грн/доллар. Отметим, что колебания курса начались 22-го числа, на фоне признания Российской Федерацией незаконных сепаратистских образований "ЛДНР" на Донбассе.

Добавим, что, признав фейковые республики, Россиия нанесла урон и собственной экономике. Так, согласно данным агентства Bloomberg, после этого рубль стал самой нестабильной валютой в мире.

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Российская валюта и фондовые рынки стремительно обвалились. Рубль 21 февраля достиг отметки 80 руб./долл., а в отношении к евро вообще обвалился до 90 руб.

Акции российских компаний летят в пропасть

Уже 21 февраля индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, а индекс РТС опустился ниже отметки 1200 пунктов.

Как рассказал директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Парк, сейчас инвесторам невероятно трудно оценить геополитический риск и эта неделя будет неопределенной.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что дальше будет происходить с курсом гривни и какие санкции против России введет Европейский Союз.