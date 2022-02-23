Паніка продовжується? Що відбувається зараз із курсом гривні на біржі

Курс гривні на біржі: що з ним зараз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс гривні залишається нестабільним на ранок середи, 23 лютого.

Про це свідчать дані торгів на фінансовому майданчику Investing.com.

Реклама

Зокрема, станом на 08:00 23 лютого курс гривні досяг позначки 29,09 грн/долар. Зазначимо, що коливання курсу триває з 22-го числа, на тлі визнання Російською Федерацією незаконних сепаратистських утворень "ЛДНР" на Донбасі.

Додамо, що, визнавши фейкові республіки, Росія завдала шкоди і власній економіці. Наприклад, згідно з даними агентства Bloomberg, після цього рубль став найнестабільнішою валютою у світі.

Реклама

Російська валюта та фондові ринки стрімко обвалилися. Рубль 21 лютого досяг позначки 80 руб./дол. , а до євро взагалі обвалився до 90 руб.

Акції російських компаній летять у прірву

Вже 21 лютого індекс Мосбіржі впав нижче за 3200 пунктів, а індекс РТС опустився нижче за позначку 1200 пунктів.

Як розповів директор британської інвестиційної компанії Brooks Macdonald Едвард Парк, зараз інвесторам неймовірно важко оцінити геополітичний ризик і цей тиждень буде невизначеним.

Реклама

Раніше "Сьогодні" розповідали, що далі відбуватиметься з курсом гривні та які санкції проти Росії запровадить Європейський Союз.