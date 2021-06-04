Падение доллара не остановить? Что будет с курсом в Украине

Аналитики не пришли к единому мнению о стоимости американской валюты на межбанке в ближайшие дни

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi / Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Доллар 4 июня после того, как замер по официальному курсу Нацбанка, опустился на межбанке в район 27,3 грн. Последние два дня торгов показали, что покупатели все еще слабы. Прогнозы на ближайшее время немного разнятся – специалисты ожидают курса от 27,25 до 27,4 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Выход НБУ на рынок смог остановить укрепление гривни, но затем торги закрывались на минимальных уровнях доллара. Более того, накануне нерезиденты приобрели ОВГЗ на 1,8 млрд грн, что оказало поддержку гривне", – объяснил Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 4 июня / Minfin.com.ua

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Он прогнозирует, что доллар удержится в диапазоне 27,25-27,35 грн. Родлер же считает, что не исключение – ослабление украинской валюты до 27,4 грн/долл.

"С начала года портфель ОВГЗ нерезидентов вырос на 13 млрд грн, до 98,3 млрд грн. До тех пор, пока этот интерес сохраняется, потенциал для снижения стоимости гривни выглядит ограниченным. Тем не менее, особых причин для укрепления тоже нет из-за неопределенности касаемо экономики, необходимости выплачивать большие объемы долга и динамики доллара ", – аргументировал аналитик.

Напомним, вналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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