Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия

КРАИЛ обнародовала стоимость лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр

Чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.

Об этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщает в своем Telegram-канале.

В 2021 году приобретения лицензии и открытие казино в других городах Украины будет стоить 36 млн грн.

будет стоить 36 млн грн. Открытие казино в Интернете обойдется в 23,4 млн грн.

обойдется в 23,4 млн грн. За осуществление букмекерской деятельности в Интернете следует уплатить 108 млн.

следует уплатить 108 млн. За открытие зала игровых автоматов придется раскошелиться на 9 млн грн.

придется раскошелиться на 9 млн грн. Чтобы играть в покер в сети – нужно выложить 6 млн грн.

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Как объясняет регулятор, размер платы за лицензию состоит из определенного количества минимальных зарплат по состоянию на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии (в 2021-м это 6000 грн. – Ред.). А до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга ежегодная равная часть уплачивается в тройном размере за лицензии, которые выдают на:

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букмекерскую деятельность;

азартные игры казино в сети Интернет;

за игровых автоматов.

Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдают сроком на 5 лет.

Напомним, после легализации в Украине азартных игр в августе 2020 в казну поступило уже 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в этом году.

Также говорилось, что казино в Украине ждут налоговые послабления, а лицензии могут подешеветь втрое.

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