Останутся без пенсии? Что делать украинцам, которым не хватает стажа для выплат

Украинец остался без пенсии из-за того, что у него всего 15 лет стажа / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы, которые не накопили необходимый трудовой стаж, достигнув пенсионного возраста могут остаться без выплат.

Об этом сообщает "На пенсии".

Реклама

В редакцию написал 62-летний Александр, который остался без пенсии из-за того, что у него всего 15 лет стажа.

"Так сложилось, что 13 лет я отбывал наказание в местах лишения свободы. В колонии я работал – получал зарплату, платил алименты, были и другие отчисления. Меня уверяли, что это войдет в стаж. В итоге пенсию не назначают. Как мне быть? На работу в таком возрасте уже не берут", – пишет мужчина.

Независимый консультант Сергей Коробкин объяснил, что оформить пенсию мужчина сможе лишь через три года. Вероятно, она будет минимальной.

Реклама

"Наличие всего лишь 15 лет подтвержденного стажа позволяет уйти на пенсию по возрасту только при достижении 65 лет. Все это прописано в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (с изменениями от 3 октября 2017 года)", – написал он.

Он напомнил, что 2019 году украинцу, которому исполнилось 60 лет, необходимо накопить не менее 26 лет стажа, чтобы получить выплаты по возрасту. А в 2021 году такому пенсионеру уже необходимо 28 лет.

Но, украинец написал, что в местах отбывания наказания он работал, а по закону такой труд также плюсуется к стажу, если предоставить подтверждения уплаты страховых взносов за время работы в колонии.

Реклама

"Что касается периода отбывания наказания, то работа осужденных подтверждается справкой МВД и справкой об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины. Это предусмотрено пунктом 12 "Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней" (утвержден Постановлением Кабинета Министров № 637 от 12 августа 1993 года)", – написал эксперт.

Он советует украинцу не дожидаться 65 лет, а уже сейчас попытаться найти документы подтверждающие, что взносы в ПФУ все-таки уплачивались. Тогда он сможет подтвердить недостающий стаж и назначить пенсию уже сейчас.

Повышение пенсий

С 1 декабря в Украине увеличили пенсии. Индексацию провели из-за роста минимальной зарплаты, от которой зависят выплаты ушедшим на заслуженный отдых. Минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет – 2600 грн.

Также с 1 декабря 2021 вырос минимальный прожиточный минимум с 2294 до 2393 грн. А для всех пенсионеров с 1854 до 1934 гривен – на 4,3% повысили уровень минимальной пенсии.

Ранее мы сообщали, что почти половина 60-летних украинцев может остаться без пенсии через шесть лет, а среди всего населения право на пенсионное обеспечение и социальную защиту может потерять каждый пятый гражданин.

Напомним, что украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже.