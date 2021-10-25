Осталось три недели: как бизнес может отказаться от комплексной проверки

Предприниматели могут отказаться от комплексной проверки в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

У украинских предпринимателей есть время до 15 ноября, чтобы отказаться от комплексной проверки в 2022 году.

Соответствующий план таких проверок уже есть на Государственном инспекционном портале. Его сгенерировал пилотный модуль планирования мероприятий государственного надзора и сбора информации.

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Согласно этому плану, в 2022 году планируется провести 29 916 комплексных проверок.

Что это значит?

Комплексная проверка проводится тогда, когда одна и та же компания или предприниматель будут проверяться несколькими государственными органами в течение года.

Для того, чтобы не проводить много различных проверок можно провести одну, но проверять будут сразу все контролирующие органы.

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Однако от этой опции можно и отказаться и проходить все проверки отдельно.

Для этого нужно обратиться с письменным заявлением в Государственную регуляторной службы до 15 ноября 2021 года.

После того, как истечет данный время, техническая возможность внесения изменений в план будет отсутствовать.

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Сообщение от Налоговой

Украинские физические лица предприниматели начали получать сообщения от Налоговой службы о том, что у них образовалась задолженность.

Однако указанная задолженность датируется ноябрем-декабрем 2021, то есть будущим временем.

В Налоговой отметили, что таким образом хотели собрать налоги наперед, но отметили, что задолженности нет и платить ничего не нужно.

"Сегодня" раньше писали, что из-за карантина некоторые украинцы могут потерять работу.

А также рассказывали, насколько сильно новые ограничения ударят по малому и среднему бизнесу.