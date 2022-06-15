Онлайн в "Дії" и без коррупции: как украинцам предлагают растаможивать авто

Растаможка "евроблях" через "Дію" позволит избежать коррупции / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

15 июня в Верховной Раде зарегистрировали проекты трех законов, предусматривающих изменения процедуры растаможки автомобилей.

Как сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, речь идет о законопроектах №7466, №7467 и №7468, которые уже поддержало правительство.

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В общем, изменения позволяют растаможивать авто онлайн, с помощью приложения "Дія". В государственном приложении можно будет сразу подать декларацию и выполнить все платежи. Это поможет свести к минимуму контакты таможенников с владельцами авто и, соответственно, предотвратить коррупцию.

Новая предложенная формула растаможки авто / Фото: Facebook/Даниил Гетманцев

Проект закона №7466 предусматривает, что транспортные средства будут растаможивать по новой формуле без учета стоимости машины. Расчет будут производить на основе возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности авто. Планируется отменить пенсионный сбор за растаможку авто, который составляет 3-5% в зависимости от стоимости автомобиля.

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Законопроект №7467 преследует цель направлять 50% от акцизного налога с растаможенных авто в общий фонд госбюджета, остальные 50% – в специальный фонд.

Кроме этого, проект закона №7468 устанавливает процедуру онлайн-растаможивания легковых автомобилей. Он предусматривает заполнение е-декларации и регистрацию ее на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія".

Как растаможить авто онлайн?

По информации правительства, для растаможки авто на государственном портале нужно указать его VIN-код. Далее система автоматически подсчитает, какую сумму должен заплатить владелец.

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Формула будет учитывать данные характеристики автомобиля – особенности двигателя, возраст и эксклюзивность транспортного средства. После растаможивания в "Дії" также можно будет зарегистрировать легковушку в течение 5 минут.

Новая предложенная формула растаможки авто / Фото: Facebook/Даниил Гетманцев

Примеры расчетов по новой формуле / Фото: Facebook/Даниил Гетманцев

В то же время от налогообложения освободят авто с электрическими двигателями. Меньшая ставка будет для авто с гибридными двигателями.

В Минцифры считают, что нововведения являются одними из важнейших составляющих антикоррупционной реформы в таможенной отрасли. Введенные изменения позволят не манипулировать стоимостью авто при ввозе в страну.

Главные нововведения июля

С 1 июля украинцев ожидает немало перемен, среди главных нововведений – увеличение минимальных и максимальных размеров выплат для всех категорий пенсионеров. Минимальная пенсия будет составлять 2027 грн вместо 1934 грн, а максимальный размер пенсионной выплаты поднимут с 19 340 до 20 270 грн.

Возрастут также гарантированные размеры алиментов и размеры страховых сумм по договорам для водителей и стоимость автогражданки. В следующем месяце планируют вернуть налоги за растаможку автомобилей, кроме предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины, а водителям начнут выдавать права по обновленной процедуре.

Кроме этого, с июля вступят в силу изменения в антитабачный закон, которым табакосодержащие изделия для электронного нагрева (IQOS и подобные) приравниваются к табачным изделиям. Следовательно, за несоблюдение размера максимальных розничных цен на такие товары предусмотрена ответственность.

Курящих IQOS в общественных местах начнут штрафовать за нарушение закона. Нельзя использовать электронные устройства для курения в офисах, магазинах, кафе и ресторанах, на остановках общественного транспорта, в лифтах, подъездах, подземных переходах и т.д.

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