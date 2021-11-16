Онлайн-бизнес не для всех? Кто может быстро заработать в интернете

Можно ли сейчас быстро заработать в интернете / Фото: Коллаж: Сегодня

Вести бизнес онлайн – чуть ли не единственный выход во время пандемии. Начинающие предприниматели убеждены, что для ведения бизнеса в интернете почти ничего не нужно и он автоматически обречен на успех.

Так ли это, "Сегодня" разбирались с членом Набсовета Украинской рады бизнеса Надеждой Бедричук.

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Эксперт отмечает, что почти каждый бизнес сейчас не может обойтись без интернета, но бизнес онлайн – это отдельная сфера.

Очевидным плюсом такого предпринимательства является его демократичность.

"Вам не нужно иметь специальный диплом, не обязательно жить в городе. Даже можно обойтись без стартового капитала, хотя делать все бесплатно и дешево не получится. В любом случае онлайн-бизнес, социальные продажи позволяют каждому попробовать себя. Это огромная возможность экономической инклюзии", – рассказывает Бедричук.

Еще один плюс – это почти безграничная аудитория, возможность расти на разных рынках одновременно, повышать скорость обслуживания, не зависеть от карантина и даже снижать свою вовлеченность в управление бизнесом, если вы автоматизируете процессы.

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"Именно "широко распростертые объятия" интернета привлекают огромное количество потенциальных предпринимателей. И здесь начинаются минусы", – предупреждает эксперт.

Что же может пойти не так?

Стоит учесть, что вы столкнетесь с очень жесткой конкуренцией, которая будет выше чем во всем вашем городе или даже в стране.

"Ваш покупатель не пройдет мимо витрины – вам его нужно специально "поймать", затащить на свой сайт или страницу".

Дорого стоит и продвижение такого бизнеса, дешево обойдется только открыть свой сайт или завести страницу в соцсети.

"А вот побороться за своего покупателя с такими же стартаперами, как и вы, – это дорого. Также это требует времени и гибкости, поскольку алгоритмы социальных сетей и эффективность интернет-рекламы меняются постоянно", – говорит эксперт.

Так что поучиться и как минимум пройти курсы вам все-таки придется.

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Кому легче достичь успеха?

Эксперт рассказала, что лучше продвигается бизнес, который изначально был создан для работы в онлайне.

А вот если у вас был магазин стационарной торговли, свой лояльный покупатель – перенести без потерь бизнес на интернет-платформу сложно, отмечает Бедричук.

Фактически, придется заново формировать свою аудиторию.

Тяжело придется и тем, кто продает не уникальный товар и услуги.

"Вам нужно искать свою уникальную добавочную ценность, проявлять креативность. Это тяжелый труд. Представление о владельце интернет-бизнеса как о лежащем на пляже в Таиланде прожигателе жизни уже давно устарело", – утверждает член Набсовета Украинской рады бизнеса.

Еще одним спорным вариантом бизнеса является франчайзинг. Выкупить франшизу кажется очень заманчивым предложением, но не каждый понимает, что ему все время придется подчиняться чужим правилам.

Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, на каком бизнесе в Украине можно заработать быстро и без особых вложений.