Огурцы открытого грунта уже на прилавках – сколько стоят

Как подорожали огурцы / Фото: kiev.vgorode.ua, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине значительно выросли цены на разные овощи и фрукты. При этом дефицита в этом году не ожидают благодаря импорту и собственному производству из регионов, не страдающих от оккупации РФ.

В начале июля стартовал сезон огурца открытого грунта. О ценах на этот продукт рассказали аналитики EastFruit.

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Сколько стоят огурцы

Эксперты говорят, что в этом году из-за боевых действий сезон продаж разных овощей, особенно ранних, стартовал значительно позже, чем обычно. Одна из основных причин – оккупация Херсонской области, лидера производства ранней продукции.

"Так, на сегодняшний день огурцы открытого грунта начали массово поступать в продажу практически во всех регионах страны, а отпускные цены на эту продукцию озвучиваются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,34-0,51/кг), что в среднем в 3,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Лидером по выращиванию огурца раньше была Запорожская область, также попавшая под оккупацию. Сейчас из этого региона не поставляют практически никаких овощей. Это стало одной из причин, почему в этом году украинцы платят за огурцы гораздо больше.

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Также немаловажным фактором для повышения цены стали проблемы с логистикой. Кроме того, на качестве овощей сейчас негативно отражается то, что между областями время их доставки увеличилось.

Возникнет ли в Украине дефицит фруктов и овощей из-за оккупации

Ранее мы рассказывали, что в условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией дефицита овощей и фруктов не ожидается.

Во многих западных и центральных областях увеличили площади, засаженные овощами. Также часть придется на импорт.

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А что касается фруктов и ягод, то у нас всегда было их перепроизводство. Поэтому дефицита ждать не стоит. Проблемы могут возникать только с арбузами.

"Сегодня" писали ранее о том, каких цен следует ожидать в этом году от продавцов арбузов и откуда мы будем брать продукт. Читайте также, как с мая по конец июня в Украине ускорилась инфляция и почему так вышло.