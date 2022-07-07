Инфляция снова ускорилась: что дорожает больше всего и к чему готовиться украинцам

Рассказываем, как с мая по конец июня в Украине ускорилась инфляция и почему так произошло

Что в июне произошло с ценами на товары и услуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономика Украины значительно пострадала из-за полномасштабной войны РФ, и, по словам экспертов, это только начало. Так, по итогам июня инфляция ускорилась до 20,1%.

О факторах, влияющих на этот показатель, и прогнозах на будущее идет речь в новом отчете Нацбанка Украины.

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Что дорожает больше всего

В мае уровень инфляции был зафиксирован на уровне 18%. В июне это уже 20,1%. На инфографике видно, что кривая идет стремительно вверх, как и ожидания будущего роста этого показателя.

/ Фото: пресс-центр НБУ

Среди факторов, влияющих на рост инфляции, в НБУ называют:

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высокие цены на энергоресурсы в мире;

нарушение производственных и логистических путей в Украине;

разрушение активов и инфраструктуры;

ограниченность запасов и возможностей импорта;

оккупация территорий.

Регулятор отмечает, что инфляционные ожидания в будущем ухудшаются.

Больше всего с начала полномасштабной войны подорожали топливо и продукты. В частности, из-за оккупации Россией южных регионов Украины, а также роста затрат на производство и логистику очень дорогими были ранние овощи. Также быстро росли цены на мясо из-за сокращения предложения из нескольких областей.

Тем временем цены на топливо дошли до определенного уровня и, наконец, перестали расти.

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"Ускорение роста цен на услуги и непродовольственные товары может прежде всего отражать рост расходов бизнеса. Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривни и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения", – говорится в отчете регулятора.

Подробные изменения в ценах видны на инфографике:

/ Фото: пресс-центр НБУ

Что такое инфляция и как она влияет на наши расходы

"Сегодня" уже поясняли, что инфляция – это показатель, по которому мы понимаем, как в течение некоторого времени изменились цены и тарифы на потребительские товары и услуги.

Из-за инфляции снижается покупательная способность денег. То есть чтобы приобрести тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.

Читайте в нашем материале, кто и как вычисляет инфляцию и что на нее влияет.

Мы писали также, что сдерживает безумный рост цен в Украине и что будет с ценами на арбузы этим летом.