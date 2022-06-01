Оформить загранпаспорт можно не выходя из дома – к кому приедет специальный бус

Загранпаспорт можно оформить у себя дома / Фото: Getty Images

В Украине можно оформить загранпаспорт у себя дома, без очередей. Такая услуга называется выездное оформление и ею могут воспользоваться жители девяти регионов.

Об этом сообщает "Социальная информационная платформа".

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Заказать услугу можно в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Ровно, Луцке, Дубне и Сарнах, а также в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 200 км от указанных городов.

Сервис обеспечивает государственное предприятие "Документ", срок изготовления документа без доставки составляет до 7 рабочих дней, а с доставкой – до 9 рабочих дней.

Цена услуги стартует от 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления, местожительства и выбранного пакета услуг.

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Что необходимо для выездного дизайна?

Для начала подготовьте документы по перечню:

паспорт или ID-карта гражданина Украины;

для детей до 14 лет – свидетельство о рождении;

при наличии РНОКПП-"Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика";

если паспорт оформляется не в первый раз, обязательно наличие всех выданных ранее загранпаспортов.

Если все бумаги на месте, можно заказывать услугу. Для этого можно заполнить форму онлайн или позвонить по номеру: (044) 597-87-77.

Вот и все, специализированный автобус приедет в указанное место и в указанное время.

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Новая процедура оформления паспортов

В Украине запустили экспериментальный проект, который предполагает одновременное оформление внутреннего и загранпаспортов. Сделать такую процедуру можно при обмене паспорта.

По данным Кабмина, проект продлится два года и его цель – "усовершенствование предоставления административных услуг в условиях введения и продления военного положения".

"Сегодня" раньше писали, как восстановить утраченные документы за границей и рассказывали, что делать, если срок действия вашего паспорта истек.