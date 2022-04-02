Очередной удар по кошельку: как выросли цены на продукты с начала войны

Некоторые продукты питания поднялись в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Как и все товары, некоторые продукты в Украине подорожали. На это повлияли разные сложности, возникающие из-за боевых действий. Однако рост цен неравномерный, а за некоторые товары украинцы платят почти так же, как до военного положения.

Сегодня разобрались, как изменились цены на основные продукты в Украине с начала войны.

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Цена на гречку

Чтобы сравнить стоимость продуктов, мы обратились к данным на сайте "Минфин".

Цены фиксируют в крупнейших и популярных супермаркетах Украины, затем их сводят к среднемесячному показателю. Так, на конец февраля этот показатель на килограмм гречки составил 50,48 грн. Уже в марте цена изменилась – товар подорожал.

Итак, в среднем через месяц войны за килограмм гречки приходилось платить уже 50,81 грн. Однако в апреле отмечают еще больший рост. На 1 апреля средняя цена по магазинам – 59,25 грн.

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Что происходит с ценами на хлеб и муку

К примеру, возьмем батон "Киевский нарезной". На февраль среднемесячная цена составляла 24,33 грн. В марте рост не состоялся, цена осталась такой же. А вот уже по состоянию на 1 апреля показатель составил 24,70 грн.

Мука "Хуторок пшеничная" в феврале в среднем стоила 42,83 грн, в марте цена упала до 41,50 грн. Уже с начала апреля виден умеренный рост – до 41,90 грн.

Сколько стоит масло, молоко и яйца

Масло Олейное рафинированное 850 мл с начала войны так менялось в цене:

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среднемесячный показатель в феврале – 56,83 грн;

в марте – 57,24 грн;

по состоянию на 1 апреля – 55,40 грн.

Цены на молоко "Яготинское 2,6%" 900 мл росли так:

среднемесячный показатель в феврале – 32,16 грн;

в марте – 33,61 грн;

по состоянию на 1 апреля – 35,50 грн.

Данные о яйцах куриных "Ясенсвет" (С1 10 шт.):

среднемесячный показатель в феврале – 40,29 грн;

в марте – 40,30 грн;

по состоянию на 1 апреля – 33 90 грн.

Сколько мы будем платить за продукты после войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, стоит ли украинцам ждать инфляцию. Об этом рассказал эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пендзин пояснил, что цены на продукты Украины формируются от стоимости аграрного сырья на международных рынках. До войны внутренние цены в Украине отвечали тем, что были в мире, ведь мы были крупным аграрным государством-экспортером.

Однако сейчас страна ограничила экспорт, и все зерно, собранное в прошлом году, осталось в Украине. Теперь цены в Украине не будут отвечать тем, что в мире. И значительное удорожание будет именно на тех рынках, куда мы раньше поставляли свою продукцию.

А вот в Украине все будет более-менее в норме.

"Украина полностью обеспечена продовольствием на несколько лет, если ничего не изменится, если экспорт будет стоять мертво, и все будет оставаться как есть. Цены не сильно возрастут, будет максимум 10-12% роста. Локально, вполне возможно, будут дефициты" связаны с логистикой, а там, где будет спокойно, где не будет боевых действий, там все будет хорошо", – отметил Пендзин.

Также мы писали, какие продукты в Украине будут дорожать в ближайшее время и сколько стоят продукты в Италии и Германии.