Будем платить больше: какие продукты в Украине будут дорожать в ближайшее время

Рассказываем, как цена на некоторые продукты будет меняться в ближайшее время, и что на это повлияет

Некоторые продукты в Украине еще возрастут в цене / Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann, Коллаж: Сегодня

Военное положение в Украине повлияло на все, и конечно на цены на разные товары. Незначительное подорожание заметили в украинских супермаркетах на определенную группу продуктов. А вот кое-что заметно выросло в цене.

Какие продукты дорожают? И что подорожает еще больше? Об этом УНИАН рассказали в сети супермаркетов AIWA.

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Стоимость продуктов питания постоянно колеблется

На цены на продукты влияют различные факторы, связанные с войной в Украине. Меньше дорожают те товары, которые производятся в относительно спокойных регионах нашего государства. Также минимально дорожает то, что снабжают супермаркеты из местных, ближайших к нему районов.

"К примеру, в "яблоневой столице" страны — Виннице есть сознательные запасы сахара и яблок. Поэтому стоимость первого у нас почти не меняется, а яблоки подорожали всего на 50 копеек за последнее время (с момента войны на 1,50 грн). В целом, наблюдается умеренный рост цен на местные товары — до 5 процентов", — говорится в сообщении.

Дорожает то, что завозится из дальних или опасных регионов

Стоимость на товары, которые завозятся в супермаркеты из дальних от них регионов, или тех, в которых ведутся боевые действия, растет ежедневно. Иногда показатель роста достигает 20%.

"Популярный "Ролтон" производился в Белой Церкви, а после закрытия предприятия из-за боевых действий путь этих макаронных изделий продолжился таким образом: они едут к нам из Румынии через посредство импортеров Молдовы. Логично, что цену невозможно удержать на прежнем уровне", — говорится в сообщении.

Стоимость продуктов зависит и от следующих факторов:

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стоимость горючего;

условий логистики;

рисков перевозки товаров, которые поставщики и производители заранее учитывают в цене.

На сколько изменились цены на продукты в течение марта

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на 23 марта по сравнению с февралем цены в среднем выросли на 2,04%.

К примеру, средняя цена на гречку в крупнейших супермаркетах страны составила 57,60 грн. В феврале среднемесячная стоимость была 50,48 грн. Цена на рафинированное масло Олейна изменилась не так сильно. Если в феврале средняя цена была 56,83 грн за 850 мл, то в марте – 57,10 грн.

А вот мука наоборот, подешевела. За килограмм в феврале в среднем нужно было отдать 22,50 грн. В марте – 21,80 грн.

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Подробнее о том, какие изменения произошли с ценами в марте, читайте нашем материале.

Также "Сегодня" писали о том, сколько стоят продукты в Италии и Германии и что происходит с ценами во временно оккупированном Крыму.