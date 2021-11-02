Очередное повышение? Что будет с пенсиями в ноябре

В ноябре средняя пенсия украинцев останется на уровне 2001-3000 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре не запланировано пенсий для украинцев – пенсии остануются на том уровне, который установили в предыдущие месяцы.

Что с пенсиями?

В ноябре средняя пенсия украинцев останется на уровне 2001-3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

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Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Но, повышение пенсионных выплат предусмотрено уже в декабре. С 1-го числа планируется повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. А из-за повышения минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен вырастет и минимальная пенсия для украинцев в возрасте от 65 лет с большим стажем до 2,6 тысячи гривен.

В 2022 году повысят пенсии?

Минсоцполитики предлагает пять этапов повышения пенсий:

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с 1 января повысить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров, а также компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

с 1 июля пересчитать пенсии в связи с повышением прожиточного минимума;

с 1 октября пересчитать минимальную пенсию по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной зарплаты;

с 1 декабря провести перерасчет минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума.

Также, с 1 января 2022 года повысят минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО/ООС. Итоговые выплаты составят не менее 7800 гривен. Повышенное пенсионное пособие получат более 2000 людей, чьи родные погибли.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.